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СМИ: Трамп не хочет волновать Путина
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СМИ: Трамп не хочет волновать Путина 

Национальная Служба Новостей 16 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент США Дональд Трамп просит своих помощников не поднимать шум по поводу его решений против российского президента Владимира Путина, сообщили NBC Newsдва источника в Белом доме.
По их данным, когда Трамп, после нескольких месяцев уговоров со стороны его советников по нацбезопасности, авторизовал поставки американского оружия на Украину для помощи в борьбе против сепаратистов, поддерживаемых Россией, он попросил своих помощников не рекламировать его решение публично, так как это может «взволновать» российского президента.
Издание отмечает, что Белый дом отказался комментировать эту информацию.
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