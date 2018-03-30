Спецслужбы США «лихорадочно» пытаются завербовать высылаемых российских дипломатов, заявил МИД РФ

Американские спецслужбы предпринимают «лихорадочные» попытки вступить в контакт с сотрудниками дипломатических учреждений России после объявления об их высылке

"Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» — и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе», — сообщается на сайте МИД. — Наших коллег буквально атакуют такими предложениями".

Все подобные случаи тщательно фиксируются, подчеркивается в сообщении. На Смоленской площади утверждают, что «ведущие себя все более агрессивно» американские спецслужбы стараются воспользоваться непростым для российских дипломатов моментом.

объявили

о решении выслать 60 российских дипломатов 26 марта. Также было объявлено о закрытии консульства РФ в Сиэтле. Таким образом Вашингтон отреагировал на историю

Помимо США решение о выдворении российских дипломатов и других дипломатических шагах приняли еще целый ряд стран. Москва пообещала ответить всем зеркально и 30 марта объявила о начале высылки

дипломатов тех европейских стран Европы, которые объявили персонами нон-грата российских сотрудников диппредставительств в знак солидарности с Лондоном.

Ранее власти РФ предписали закрыть

генконсульство США в Санкт-Петербурге . Утром 30 марта стало известно, что несколько автомобилей с дипломатическими номерами

отбыли

с территории этой дипмисии, а из здания начали выносить мебель, коробки и пакеты.