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Спецслужбы США «лихорадочно» пытаются завербовать высылаемых российских дипломатов, заявил МИД РФ
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Спецслужбы США «лихорадочно» пытаются завербовать высылаемых российских дипломатов, заявил МИД РФ 

Newsru.com 40 минут назад
Фото: Newsru.com
Американские спецслужбы предпринимают «лихорадочные» попытки вступить в контакт с сотрудниками дипломатических учреждений России после объявления об их  высылке
из этой страны, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
"Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» — и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе», — сообщается на  сайте МИД. — Наших коллег буквально атакуют такими предложениями".
Все подобные случаи тщательно фиксируются, подчеркивается в сообщении. На Смоленской площади утверждают, что «ведущие себя все более агрессивно» американские спецслужбы стараются воспользоваться непростым для российских дипломатов моментом.
объявили
о решении выслать 60 российских дипломатов 26 марта. Также было объявлено о закрытии консульства РФ в Сиэтле. Таким образом Вашингтон отреагировал на  историю
с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвинил Москву.
Помимо США решение о выдворении российских дипломатов и других дипломатических шагах приняли еще  целый ряд  стран. Москва пообещала ответить всем зеркально и 30 марта объявила о  начале высылки
дипломатов тех европейских стран Европы, которые объявили персонами нон-грата российских сотрудников диппредставительств в знак солидарности с Лондоном.
Ранее власти РФ  предписали закрыть
генконсульство США в Санкт-Петербурге. Утром 30 марта стало известно, что несколько автомобилей с дипломатическими номерами
отбыли
с территории этой дипмисии, а из здания начали выносить мебель, коробки и пакеты.
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 Ещё 2 источника 
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