Высылку российских техников из Португалии опровергли

Источник опроверг сообщения о высылке россиян из Португалии

Лиссабоне. Сообщения о выдворении из Португалии российских специалистов по обслуживанию вертолетов Ка-32 не соответствуют действительности, вопрос находится исключительно в коммерческой плоскости, сообщили РИА Новости в посольстве РФ

Ранее стало известно, что власти Португалии закрыли ангар в городе Понте-ди-Сор, где проводилось техническое обслуживание вертолетов "Камов" , закупленных в 2006 году и переданных Португалии в 2008. Поводом к закрытию стали действия компании Heliavionics (субподрядчика ремонта), которая перемещала оборудование и материалы без разрешения, заявило Национальное агентство по гражданской защите (ANPC), не приведя подробностей. Агентство потребовало объяснений у управляющей компании Everjets и заверило, что если "условия будет выполнены", то оно разрешит возобновить ремонтные работы.

"Национальное агентство по гражданской защите, которое является фактическим владельцем этих вертолетов, сообщило, что по ряду причин было принято решение о закрытии ангара, где находился флот вертолетов. Каких-либо деталей пока от португальских властей не последовало, но в ближайшее время будет встреча с госсекретарем по Гражданской защите, где мы рассчитываем получить полную картину относительно этой ситуации", — сообщил источник РИА Новости в российском посольстве в Португалии.

При этом он обратил внимание, что "вопрос обслуживания вертолетов и участия в этом процессе российских специалистов находится в коммерческой плоскости, без участия государства". "О том, что якобы какие-то российские специалисты были выдворены из Португалии, не может идти речи. Никто никого не выдворял. Если какие-то российские специалисты уехали, то, видимо, по тем причинам, что на настоящий момент у португальской стороны отпала необходимость в их услугах в рамках исполнения контрактных обязательств. За последнее время никто из российских граждан с какими-то проблемными вопросами, которые могли возникнуть в связи с этой ситуацией, к нам не обращался", — добавил дипломат.

По данным португальских СМИ, техническим обслуживанием вертолетов занимались 14 российских граждан.

Закупленные в РФ вертолеты "Камов" используются в Португалии для борьбы с лесными пожарами, проблема которых стоит особенно остро в последние годы.

В конце января португальское издание Público сообщило, что последний из шести закупленных вертолетов, который оставался ходу на тот момент, приостановил работу по указанию регулирующего органа Национального агентства гражданской авиации (ANAC) из-за поломки. Хотя повреждение было устранено, ANAC не дало разрешения на эксплуатации ввиду "обнаруженного несоответствия". Руководство Everjets заявило, что не согласно с решением контролирующего органа. Еще два вертолета в конце января проходили техническую проверку после сезона борьбы с лесными пожарами, а остальные три ждали ремонта. К моменту закрытия ангара, в нем, по данным португальских СМИ, находились три вертолета.

Адвокат Everjet заявил в интервью телеканалу RTP, что власти страны не предоставили никакой "фактической информации", ограничившись общими словами о "защите общественных интересов". Он также добавил, что российские специалисты заявили, что "не вернутся", и что если этого действительно не произойдет, то "не будет условий, чтобы вернуть эти вертолеты в рабочее состояние".