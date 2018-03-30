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В Белом доме рассказали о значении высылки дипломатов из России
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В Белом доме рассказали о значении высылки дипломатов из России 

РИА Новости 25 минут назад
ВЫСЫЛКА АМЕРИКАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ ОЗНАЧАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ УХУДШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ США И РФ — БЕЛЫЙ ДОМ  РИА НОВОСТИ
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