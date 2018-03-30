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В США не знают, почему Россия решила закрыть генконсульство в Петербурге
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В США не знают, почему Россия решила закрыть генконсульство в Петербурге 

Свободная пресса 53 минуты назад
Хезер Науэрт — представитель Госдепа США — заявила, что не знает, почему Россия закрыла американское генконсульство именно в Санкт-Петербурге.
Об этом она рассказала в ходе ежедневного брифинга для представителей СМИ.
«Я не знаю, — цитирует её РИА Новости. — Вам нужно спросить об этом власти РФ, которые приняли такое решение».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Россия отзывает согласие на функционирование американского генерального консульства в Санкт-Петербурге.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, это является ответом на действия США по «делу Скрипаля».
Напомним, 26 марта Вашингтон в знак солидарности с Лондоном по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля принял решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генконсульство в Сиэтле.
Речь идёт о 48 сотрудниках посольства и 12 членах постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. Согласно предписанию, они должны покинуть страну в течение недели.
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