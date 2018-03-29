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Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов
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Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов 

ТАСС 12 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 29 марта. Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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