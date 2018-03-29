В ГД отреагировали на высылку дипломатов США

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В Госдуме считают решение о высылке 60 американских дипломатов правильным 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что Россия приняла правильное решение о высылке 60 дипломатов США.
Ранее в четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года.
"Я считаю, что это правильно, потому что, если бы мы зажевали нашу реакцию, как мы это сделали в свое время с высылкой при (предыдущем президенте РФ Бараке) Обаме, то это только поощрило бы на новые акции", — сказал Затулин РИА Новости.
Парламентарий отметил, что Россия была вынуждена принять решение о высылке американских дипломатов.
"В этой ситуации (Россия — ред.) вынуждена принимать те решения, которые предполагались. То есть зеркально реагировать на меры, предпринятые правительством США. Вряд ли можно было в данной ситуации ожидать чего-то иного", — заключил депутат.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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