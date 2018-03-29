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Госдеп не знает о планах по «выходу из Сирии», о которых сказал Трамп
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Госдеп не знает о планах по «выходу из Сирии», о которых сказал Трамп 

РИА Новости 22 минуты назад
ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Госдепартамент США не располагает информацией о планах по «выходу из Сирии», о чем ранее в четверг заявил президент Дональд Трамп.
"Мне неизвестно (о такой политике)", — заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, отвечая на вопрос, известно ли ей о политике США по «выходу из Сирии».
"Я не буду комментировать того, что я сама не слышала, и советую вам обратиться в Белый дом", — заявила Науэрт на брифинге.
Ранее в четверг Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии «очень скоро» и «пусть другие об этом (ситуации в Сирии — ред.) заботятся».
Подобные заявления президент делал еще во время предвыборной кампании, однако военнослужащие США по-прежнему находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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