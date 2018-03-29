Госдеп не знает о планах по «выходу из Сирии», о которых сказал Трамп

"Мне неизвестно (о такой политике)", — заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, отвечая на вопрос, известно ли ей о политике США по «выходу из Сирии».

"Я не буду комментировать того, что я сама не слышала, и советую вам обратиться в Белый дом", — заявила Науэрт на брифинге.

Ранее в четверг Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии «очень скоро» и «пусть другие об этом (ситуации в Сирии — ред.) заботятся».

Подобные заявления президент делал еще во время предвыборной кампании, однако военнослужащие США по-прежнему находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>