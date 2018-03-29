Госдеп: США оставляют за собой право на дальнейшие меры против России 

Соединённые Штаты оставляют за собой право на принятие дальнейших мер в отношении России, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. «Мы ещё изучаем детали принятых Россией мер, но я скажу ещё раз, что мы оставляем за собой право на дальнейшие действия по любым российским ответным мерам, направленным против Соединённых Штатов», — сказала она на брифинге.
По её словам, действия Москвы демонстрируют, что она не заинтересована в диалоге с Вашингтоном по вопросам, которые имеют значение для обеих сторон.
Ранее сообщалось, что Россия в порядке ответных мер высылает 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников генерального консульства в Екатеринбурге.
26 марта США объявили, что высылают 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и закрывают генконсульство в Сиэтле.