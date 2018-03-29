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Венесуэла заявила о солидарности с Россией на фоне высылки ее дипломатов из ряда стран
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Венесуэла заявила о солидарности с Россией на фоне высылки ее дипломатов из ряда стран 

ТАСС 55 минут назад
ТАСС 29 марта. Власти Венесуэлы обеспокоены высылкой российских дипломатов из США и ряда других стран и выражают свою солидарность с РФ. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении министерства иностранных дел южноамериканской страны.
"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и народа Венесуэлы выражает солидарность с правительством и народом Российской Федерации и обеспокоенность мерами по высылке российских дипломатов, которые применяют США и некоторые европейские страны на основе несостоятельных обвинений о якобы имевшем место участии российских властей в деле бывшего шпиона Сергея Скрипаля", — говорится в документе.
Южноамериканская страна призвала международное сообщество к прекращению подобных действий, сочтя их «нарушающими международное право и дипломатические конвенции». Кроме того, по мнению официального Каракаса, необходимо начать «позитивные переговоры, нацеленные на прояснение любых противоречий», и провести беспристрастное расследование случившегося, строго соблюдая международное право.
США 26 марта заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же количества британских).
Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту.
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