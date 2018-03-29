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В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ
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В США не исключили «дальнейших мер» в отношении РФ 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Госдепартаменте США заявили, что Россия не имела никаких оснований для высылки американских дипломатов и закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает «Интерфакс».
По ее словам, российскому ответу на действия США и других стран, выразивших солидарность с Великобританией, «нет оправдания».
>> Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов
"Наши действия были всецело продиктованы лишь нападением на Соединенное Королевство, на британского подданного и его дочь", — сказала Нойерт.
Представитель Госдепа подчеркнула, что США рассматривают возможность ответных мер на действия России.
«Мы еще изучаем детали принятых Россией мер, и я скажу еще раз, что мы оставляем за собой право на ответ», — сказала она.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге и о зеркальной высылке дипломатов тех стран, которые выслали сотрудников российских дипмиссий в связи с делом Скрипаля.
 Ещё 3 источника 
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