В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ

В Госдепартаменте США заявили, что Россия не имела никаких оснований для высылки американских дипломатов и закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает «Интерфакс».
По ее словам, российскому ответу на действия США и других стран, выразивших солидарность с Великобританией, «нет оправдания».
"Наши действия были всецело продиктованы лишь нападением на Соединенное Королевство, на британского подданного и его дочь", — сказала Нойерт.
Представитель Госдепа подчеркнула, что США рассматривают возможность ответных мер на действия России.
«Мы еще изучаем детали принятых Россией мер, и я скажу еще раз, что мы оставляем за собой право на ответ», — сказала она.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге и о зеркальной высылке дипломатов тех стран, которые выслали сотрудников российских дипмиссий в связи с делом Скрипаля.