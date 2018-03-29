Россия идет по пути самоизоляции, если решила выслать дипломатов всех стран, выразивших ранее солидарность с Великобританией, заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В четверг Россия выслала американских дипломатов.
"Насколько я понимаю, Россия намеривается предпринять аналогичные меры к 28 другим странам, которые выразили солидарность с Великобританией. Россия сама изолирует себя, продолжая бесстыдно игнорировать факт химической атаки", — сказала она на брифинге в Вашингтоне.