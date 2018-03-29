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Косачев призвал зеркально отвечать на действия Запада
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Косачев призвал всегда зеркально отвечать на действия Запада 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя высылку из страны 60 американских дипломатов, призвал власти всегда отвечать твердо и зеркально на санкционную политику Запада.
«С самого начала считал зеркальность главным принципом российской реакции на происходящее. Наши оппоненты должны иметь возможность посмотреть на себя в зеркало, чтобы ужаснуться увиденному и содеянному с их стороны«, — цитирует РИА «Новости» его слова.
Косачев заявил, что все последствия нынешнего развития событий — на совести Запада, «устроившего провокацию и пытающегося добить РФ солидарным напором».
»Провокация явно срывается, а напор уходит в свисток. И все последующие шаги Запада, уверен, должны быть встречены только так же — с достоинством и с твердостью«, — заключил сенатор.
Ранее в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников американского посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Им предписано покинуть российскую территорию до 5 апреля.
Кроме того, по его словам, было принято решение о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американцы должны освободить здание не позднее 31 марта.
В понедельник, 26 марта, США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с «делом Скрипаля".
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