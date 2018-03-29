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Госдеп «не видит оправдания» высылке американских дипломатов из России
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Госдеп «не видит оправдания» высылке американских дипломатов из России 

РИА Новости 30 минут назад
РИА НОВОСТИ. РФ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ДИАЛОГЕ С США, ОПРАВДАНИЯ РОССИЙСКОМУ ОТВЕТУ НЕТ — ГОСДЕП О ВЫСЫЛКЕ АМЕРИКАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ
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