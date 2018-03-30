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Зеркальный ответ, но не только: Москва высылает 60 дипломатов и закрывает генконсульство США
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Зеркальный ответ, но не только: Москва высылает 60 дипломатов и закрывает генконсульство США 

RT на русском 1 час назад
Фото: Интерновости.Ру
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва инициирует «зеркальные меры» в отношении всех стран, предпринявших недружественные шаги против России. Ранее власти США выслали из страны 60 российских дипработников и распорядились закрыть консульство России в Сиэтле в связи с делом Сергея и Юлии Скрипалей, в отравлении которых Лондон обвиняет Москву. В ответ из РФ будут выдворены 60 американских дипломатов, а также будет прекращена работа генконсульства Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге. С подробностями — корреспондент RT Мурад Газдиев.
RT на русском: последние новости
СМИ: Трое высланных из Канады российских дипломата распространяли дезинформацию о WADA Посол Британии рассказал о теме разговора в МИД России Первые машины с дипномерами начали покидать генконсульство США в Петербурге
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