Пушков прокомментировал высылку дипломатов из России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высылку 60 американских дипломатов из России. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.
"Высылка дипломатов США и закрытие их консульства — единственно возможный ответ со стороны России. Не думаю, что этого не ожидали в Вашингтоне. Не исключен второй раунд враждебных действий со стороны США — таких, как арест российских активов, который допустил посол США Хантсман", — заявил Пушков.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия в ответ на недружественные действия США по "делу Скрипаля" отзывает согласие на работу генконсульства в Петербурге и высылает 60 американских дипломатов.