Москва примет меры в случае акций против дипломатов

Москва примет меры в случае продолжения акций против российских дипломатов

"Кроме того, послу (США Джону Хантсману) указано, что в случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России", — говорится в заявлении МИД.

От посла, который был вызван в МИД РФ, также были потребованы разъяснения его высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США, сообщило ведомство.

"Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности", — отмечает ведомство.

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.