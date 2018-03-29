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Москва примет меры в случае акций против дипломатов
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Москва примет меры в случае продолжения акций против российских дипломатов 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В случае продолжения враждебных акций против российских дипучреждений в США Москва предпримет дополнительные ответные меры, сообщило министерство иностранных дел России.
"Кроме того, послу (США Джону Хантсману) указано, что в случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России", — говорится в заявлении МИД.
От посла, который был вызван в МИД РФ, также были потребованы разъяснения его высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США, сообщило ведомство.
"Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности", — отмечает ведомство.
Ранее посол США в РФ Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
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