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Сергей Лавров: «Меры будут зеркальными и не только»
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Сергей Лавров: «Меры будут зеркальными и не только» 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: BFM.RU
Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров. Кроме того, принято решение закрыть консульство США в Петербурге. «Ответные меры будут зеркальными и не только», — добавил Лавров.
После отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Срипаля и его дочери Великобритания решила выслать 23 российских дипломата. Позже ряд стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие приняли такое же решение. Так, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле.
По словам Лаврова, американский посол Хантсман приглашен в российское министерство, где замминистра Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США. Лавров также сообщил, что Россия хочет не только реагировать на меры США и Великобритании, но хочет установить истину в «деле Скрипалей», в частности, Москва предлагает созвать 2 апреля внеочередную сессию исполкома совета ОЗХО.
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