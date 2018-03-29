Сергей Лавров: «Меры будут зеркальными и не только» 

Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров. Кроме того, принято решение закрыть консульство США в Петербурге. «Ответные меры будут зеркальными и не только», — добавил Лавров.
После отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Срипаля и его дочери Великобритания решила выслать 23 российских дипломата. Позже ряд стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие приняли такое же решение. Так, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле.
По словам Лаврова, американский посол Хантсман приглашен в российское министерство, где замминистра Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США. Лавров также сообщил, что Россия хочет не только реагировать на меры США и Великобритании, но хочет установить истину в «деле Скрипалей», в частности, Москва предлагает созвать 2 апреля внеочередную сессию исполкома совета ОЗХО.