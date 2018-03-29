Президент РФ совершит государственный визит в Узбекистан осенью этого года

Ташкент, 29 марта / Синьхуа / — Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Узбекистан осенью этого года. Об этом сегодня сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

19 марта в ходе телефонного переговорах Ш. Мирзиеев поздравил В. Путина с победой на прошедших 18 марта выборах президента и пригласил его посетить Узбекистан с государственным визитом. —0—