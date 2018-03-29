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Президент РФ совершит государственный визит в Узбекистан осенью этого года
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Президент РФ совершит государственный визит в Узбекистан осенью этого года 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 29 марта /Синьхуа/ — Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Узбекистан осенью этого года. Об этом сегодня сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Детали предстоящей поездки В. Путина рассмотрены в ходе встречи Шавката Мирзиеева с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 27 марта в Ташкенте.
19 марта в ходе телефонного переговорах Ш. Мирзиеев поздравил В. Путина с победой на прошедших 18 марта выборах президента и пригласил его посетить Узбекистан с государственным визитом. —0—
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