МИД России объявил 60 американских дипломатов персонами нон грата 

Они должны покинуть РФ до 5 апреля 2018 года.
«Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников Посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены ''persona non grata'' за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года», — говорится в сообщении МИД РФ.
Кроме того. Отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.
«Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта», — указывает министерство.
Об этих мерах сегодня послу США в России Джону Хантсману заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.