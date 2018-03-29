МИД России объявил 60 американских дипломатов персонами нон грата

Они должны покинуть РФ до 5 апреля 2018 года.

«Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников Посольства США Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены ''persona non grata'' за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года», — говорится в сообщении МИД РФ

Кроме того. Отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге

«Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта», — указывает министерство.