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МИД объявил 60 сотрудников дипмиссии США персона нон грата
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МИД объявил 60 сотрудников дипмиссии США персона нон грата 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: МИД РФ: 58 СОТРУДНИКОВ ПОСОЛЬСТВА США В МОСКВЕ И ДВА РАБОТНИКА ГЕНКОНСУЛЬСТВА США В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОБЪЯВЛЕНЫ PERSONA NON GRATA
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