Ещё
Лавров: планов по созданию новых зон деэскалации в Сирии сейчас нет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: планов по созданию новых зон деэскалации в Сирии сейчас нет 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Планов по расширению количества зон деэскалации в Сирии сейчас нет, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.
"Зоны деэскалации сохраняются как результат договоренности между Россией, Турцией и Ираном. Южная зона была сформирована с участием России, США и Иордании. Нет никаких планов, на данном этапе по крайней мере, расширять количество этих зон", — сказал Лавров после встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Москве.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Москва примет меры в случае продолжения акций против российских дипломатов Лавров о "деле Скрипаля": это глумление над международным правом Пушков прокомментировал высылку американских дипломатов из России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов314
Российские радары не заметили израильских истребителей662
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»132
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово307
Юлия Скрипаль пришла в себя37
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение