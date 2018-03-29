Лавров: планов по созданию новых зон деэскалации в Сирии сейчас нет 

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Планов по расширению количества зон деэскалации в Сирии сейчас нет, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.
"Зоны деэскалации сохраняются как результат договоренности между Россией, Турцией и Ираном. Южная зона была сформирована с участием России, США и Иордании. Нет никаких планов, на данном этапе по крайней мере, расширять количество этих зон", — сказал Лавров после встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Москве.
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