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В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
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В Кремле заявили о созыве сессии ОЗХО для получения информации по делу Скрипаля 

Газета.Ru 2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона предложила созвать внеочередную сессию ОЗХО для того, чтобы познакомиться с какими-нибудь материалами по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, передает корреспондент "Газеты.Ru".
По его словам, Россия хочет беспристрастного и объективного расследования.
"Более полно использовать те возможности, которые предоставляются организацией (ОЗХО — Газета.Ru), потому что вы знаете, в остальном, к сожалению, наша страна лишена возможности получать хоть какие-либо материалы об этом деле от страны, где, собственно, это происшествие и произошло", — сказал Песков.
Он добавил, что Россия категорически не согласна с обвинениями в причастности к инциденту со Скрипалями и пытается активно действовать в рамках единственно компетентной международной организации в этом вопросе.
Ранее СМИ сообщили новые подробности о состоянии Юлии Скрипаль.
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