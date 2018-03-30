В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО

В Кремле заявили о созыве сессии ОЗХО для получения информации по делу Скрипаля

По его словам, Россия хочет беспристрастного и объективного расследования.

"Более полно использовать те возможности, которые предоставляются организацией (ОЗХО — Газета.Ru), потому что вы знаете, в остальном, к сожалению, наша страна лишена возможности получать хоть какие-либо материалы об этом деле от страны, где, собственно, это происшествие и произошло", — сказал Песков.

Он добавил, что Россия категорически не согласна с обвинениями в причастности к инциденту со Скрипалями и пытается активно действовать в рамках единственно компетентной международной организации в этом вопросе.

Ранее СМИ сообщили новые подробности о состоянии Юлии Скрипаль.