Замглавы МИД встретился с послом Китая

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Песков посетовал, что в некоторых ситуациях нельзя "вставить крепкое слово"

США пообещали оказывать давление на российских агентов по всему миру

Политолог предположил, как Россия может ответить на "хамство Запада"