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Шойгу и Де Мистура обсудили выполнение договоренностей по Сирии
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Шойгу и Де Мистура обсудили выполнение договоренностей по Сирии 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура провел в Москве встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе встречи стороны обсудили выполнение сочинских договоренностей по Сирии.
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