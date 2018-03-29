Ещё
Шойгу провёл встречу с де Мистурой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу провёл встречу с де Мистурой 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом он рассказал на встрече с де Мистурой в Москве.
«Я знаю, что у вас только что была встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, так что уверен, что после этого рабочего дня в Москве и у нас и у вас будет больше ясности о том, как нам далее эффективно координировать наши действия», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее Шойгу отправил де Мистуре разъяснение по Восточной Гуте и Ракке.
RT на русском: последние новости
Песков объяснил, почему Путин не вышел к митингующим в Кемерове В Госдуме прокомментировали презентацию Британии по делу Скрипаля В Госдуме ответили на высказывание Хантсмана о возможном аресте российских активов в США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово207
Израильские истребители обманули российские радары141
Юлия Скрипаль пошла на поправку197
Украина дала ответ по выдаче пранкера409
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»47
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение