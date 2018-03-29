Шойгу провёл встречу с де Мистурой 

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом он рассказал на встрече с де Мистурой в Москве.
«Я знаю, что у вас только что была встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, так что уверен, что после этого рабочего дня в Москве и у нас и у вас будет больше ясности о том, как нам далее эффективно координировать наши действия», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее Шойгу отправил де Мистуре разъяснение по Восточной Гуте и Ракке.