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Де Мистура встретился с Шойгу
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Де Мистура встретился с Шойгу 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Я знаю, что у вас только что была встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, так что уверен, что после этого рабочего дня в Москве и у нас и у вас будет больше ясности о том, как нам далее эффективно координировать наши действия", — сказал Лавров на встрече с де Мистурой в Москве.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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