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Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
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Посол Нидерландов рассказал об ответных мерах Москвы 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Посол Нидерландов заявила, что в МИД России ей объявили о высылке двух голландских дипломатов в качестве ответной меры на аналогичные действия.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, Нидерланды решили выслать двух российских дипломатов из солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
В пятницу послы ряда стран прибыли в Министерство иностранных дел России. В министерстве им выдадут ноту протеста и объявят об ответных мерах на высылку дипломатов.
Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.
Однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и США в «нечеловеческом» давлении на отказавшиеся высылать российских дипломатов страны.
Также в четверг были озвучены ответные меры России на высылку дипломатов из США.
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