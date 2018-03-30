Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы

Посол Нидерландов рассказал об ответных мерах Москвы

Посол Нидерландов заявила, что в МИД России ей объявили о высылке двух голландских дипломатов в качестве ответной меры на аналогичные действия.

Об этом сообщает ТАСС.

Сергея Скрипаля. Напомним, Нидерланды решили выслать двух российских дипломатов из солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ

В пятницу послы ряда стран прибыли в Министерство иностранных дел России. В министерстве им выдадут ноту протеста и объявят об ответных мерах на высылку дипломатов.

США и Канада. Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС . Также дипломатов выслали Украина

Словакия и Однако такие страны, как Болгария Австрия , отказались присоединяться к этим мерам. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и США в «нечеловеческом» давлении на отказавшиеся высылать российских дипломатов страны.