Главы МИД РФ, Турции и Ирана встретятся накануне апрельского саммита 

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф проведут встречу накануне трехстороннего саммита стран — гарантов астанинского процесса. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Встреча состоится в Турции (накануне саммита)", — сказал он.
Саммит лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани пройдет 4 апреля в Турции.