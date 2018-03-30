Песков «обрушился» на Навального

Песков назвал Навального нарциссом и эгоистом

«Сколько раз у него была возможность объединиться с тем же [Дмитрием] Гудковым, с той же [Ксенией] Собчак, с тем же [Борисом] Немцовым и так далее — обогатить палитру оппозиционную, сделать ее более состоятельной», — рассказал Песков в ходе ток-шоу на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

Он добавил, что Навальный, по рассказам знакомых с ним людей, «в плане своего эго очень уязвим, он очень болезненный такой нарцисс и эгоист».

«А в политике очень сложно быть эгоистом, надо уметь идти на компромиссы, надо уметь выстраивать блоки, коалиции. Он не смог этого сделать, он не смог переступить через себя, и он выполнил ту же роль, что и [лидер «Яблока» Григорий] Явлинский», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что ранее никогда не встречался с оппозиционером.

В то же время, без реальной оппозиции страна жить не может, подчеркнул представитель Кремля. «Оппозиция должна быть», — уверен он.

18 марта, после выборов президента, кандидат на этот пост Ксения Собчак в эфире YouTube-канала «Навальный. Live» обвинила его в расколе оппозиции. Навальный назвал обвинение оппонентки грандиозным лицемерием.