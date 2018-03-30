Песков «обрушился» на Навального

Политик Алексей Навальный не смог выстроить коалицию из-за своего эгоизма и нежелания объединиться с другими оппозиционерами, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 29 марта, передает РИА Новости.
«Сколько раз у него была возможность объединиться с тем же [Дмитрием] Гудковым, с той же [Ксенией] Собчак, с тем же [Борисом] Немцовым и так далее — обогатить палитру оппозиционную, сделать ее более состоятельной», — рассказал Песков в ходе ток-шоу на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.
Он добавил, что Навальный, по рассказам знакомых с ним людей, «в плане своего эго очень уязвим, он очень болезненный такой нарцисс и эгоист».
«А в политике очень сложно быть эгоистом, надо уметь идти на компромиссы, надо уметь выстраивать блоки, коалиции. Он не смог этого сделать, он не смог переступить через себя, и он выполнил ту же роль, что и [лидер «Яблока» Григорий] Явлинский», — сказал Песков.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что ранее никогда не встречался с оппозиционером.
В то же время, без реальной оппозиции страна жить не может, подчеркнул представитель Кремля. «Оппозиция должна быть», — уверен он.
18 марта, после выборов президента, кандидат на этот пост Ксения Собчак в эфире YouTube-канала «Навальный. Live» обвинила его в расколе оппозиции. Навальный назвал обвинение оппонентки грандиозным лицемерием.
Сегодня Дмитрий Песков пришел на факультет медиакоммуникаций НИУ ВШЭ. Посмотрите, что он говорил студентам про Навального pic.twitter.com/azLIbw2F1B— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 29 марта 2018 г.