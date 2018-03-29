Ещё
Названа причина невыхода Путина к митингующим в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков объяснил отказ Путина выйти к митингующим в Кемерове 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерове после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Его слова приводит в четверг, 29 марта, русская служба «Би-би-си».
«Все достаточно просто: толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма», — сказал Песков на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.
По словам Пескова, «с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно».
«В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании, — это кощунство, это не решит проблемы, а главное — не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей», — добавил он.
Представитель Кремля также сообщил, что был на том митинге. Он видел, что собрались «даже не две тысячи», а больше жителей.
27 марта президент побывал на месте трагедии в Кемерово, где возложил цветы в память о жертвах, а затем провел совещание по ликвидации последствий трагедии и встретился с инициативной группой граждан. Путин пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, «никто никого прикрывать не собирается».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово140
Юлия Скрипаль пошла на поправку151
Украина дала ответ по выдаче пранкера297
Китай готовит для США ответный удар118
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну323
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение