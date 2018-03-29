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Песков: вбросы о жертвах в Кемерово шли из Украины и Турции
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Песков: вбросы о жертвах в Кемерово шли из Украины и Турции 

Газета.Ru 40 минут назад
Вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерово шли из Украины и Турции, передает "Би-би-си" заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается", — заявил Песков.
Он добавил, что в трагических ситуациях сарафанное радио распространяется очень быстро.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не торопиться с выводами о виновниках трагедии в Кемерово.
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