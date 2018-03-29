Песков: вбросы о жертвах в Кемерово шли из Украины и Турции

"Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается", — заявил Песков.

Он добавил, что в трагических ситуациях сарафанное радио распространяется очень быстро.