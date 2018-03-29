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В Госдуме ответили на высказывание Хантсмана
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В Госдуме ответили на высказывание Хантсмана о возможном аресте российских активов в США 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутёнев в разговоре с RT ответил на высказывание посла США в России Джона Хантсмана, который не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела Скрипаля.
«Я трагизма в его словах абсолютно не услышал. «Не исключить» не значит, что будет арестовано. Администрация президента США очень динамичная и непоследовательная. Посол прав, не он определяет внешнюю политику и исключить ничего не может. Россия же всегда была за конструктивное взаимодействие и экономические связи. Прагматичные американский политический класс и бизнес сейчас потихоньку будут корректировать общую ситуацию. Ну а мы со своей стороны должны наводить порядок в собственном доме, повышать эффективность и расти экономически», — сказал он.
Ранее посол США в России Джон Хантсман прокомментировал возможность ареста российских активов в Соединённых Штатах Америки из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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