В Госдуме ответили на высказывание Хантсмана о возможном аресте российских активов в США

России Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутёнев в разговоре с RT ответил на высказывание посла США Джона Хантсмана , который не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела Скрипаля «Я трагизма в его словах абсолютно не услышал. «Не исключить» не значит, что будет арестовано. Администрация президента США очень динамичная и непоследовательная. Посол прав, не он определяет внешнюю политику и исключить ничего не может. Россия же всегда была за конструктивное взаимодействие и экономические связи. Прагматичные американский политический класс и бизнес сейчас потихоньку будут корректировать общую ситуацию. Ну а мы со своей стороны должны наводить порядок в собственном доме, повышать эффективность и расти экономически», — сказал он. Ранее посол США в России Джон Хантсман прокомментировал возможность ареста российских активов в Соединённых Штатах Америки из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.