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Песков рассказал, как согласовывалось заявление «нормандской четверки»
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Песков рассказал, как согласовывалось заявление «нормандской четверки» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Заявление лидеров «нормандской четверки» по Украине, опубликованное в четверг, согласовалось по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Заявление ранее опубликовала пресс-служба Кремля. Лидеры Украины, России, Германии и Франции подтвердили в нем приверженность осуществлению Минских договоренностей, приветствовали объявленное в Донбассе «пасхальное» перемирие и призвали к активным усилиям по обмену пленных.
"По дипканалам (согласовывалось заявление)", — сказал Песков.
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