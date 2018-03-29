Песков рассказал, как согласовывалось заявление «нормандской четверки» 

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Заявление лидеров «нормандской четверки» по Украине, опубликованное в четверг, согласовалось по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Заявление ранее опубликовала пресс-служба Кремля. Лидеры Украины, России, Германии и Франции подтвердили в нем приверженность осуществлению Минских договоренностей, приветствовали объявленное в Донбассе «пасхальное» перемирие и призвали к активным усилиям по обмену пленных.
"По дипканалам (согласовывалось заявление)", — сказал Песков.