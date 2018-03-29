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Володин призвал чиновников брать пример с Путина
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Володин призвал чиновников брать пример с Путина при общении с пострадавшими в трагедиях 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал чиновникам реагировать и действовать в чрезвычайных ситуациях, подобных трагедии в Кемерове, так, как это делает президент России Владимир Путин.
"Здесь пример — президент, и правильно было бы нашим чиновникам научиться вести себя и реагировать так, как делает он в таких случаях: поехал в Кемерово, встретился с семьями пострадавших.
Он сделал все для того, чтобы люди почувствовали поддержку, почувствовали, что он с ними рядом в этой ситуации", — заявил в четверг журналистам глава нижней палаты парламента.
По его словам, общаясь с людьми, особенно в условиях трагедии, которая произошла в Кемерове, властям необходимо "постараться через сопереживание, через желание помочь выстроить разговор".
"Должно быть и сопереживание, и соучастие. Это качество должно обязательно присутствовать у каждого из нас, — считает спикер Госдумы. — Что касается представителей власти, эти качества должны присутствовать у них по определению: они взяли на себя ответственность решать проблемы людей, отстаивать их интересы, и, конечно, с них двойной спрос".
В воскресенье, 25 марта, в Кемерове произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек.
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