Захарова: Москва прорабатывает визит главы МИД КНДР в Россию 

Визит министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо в Россию в настоящий момент прорабатывается и может быть осуществлен в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.
"Пока все в стадии проработки, но можно сказать, что это ближайшая перспектива", — отметила она в ходе брифинга. По словам Захаровой, МИД РФ своевременно проинформирует о датах, форматах и уровне планируемых контактов между двумя странами.