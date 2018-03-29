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Захарова: Москва прорабатывает визит главы МИД КНДР в Россию
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Захарова: Москва прорабатывает визит главы МИД КНДР в Россию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Визит министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо в Россию в настоящий момент прорабатывается и может быть осуществлен в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.
"Пока все в стадии проработки, но можно сказать, что это ближайшая перспектива", — отметила она в ходе брифинга. По словам Захаровой, МИД РФ своевременно проинформирует о датах, форматах и уровне планируемых контактов между двумя странами.
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