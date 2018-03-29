Володин призвал россиян не доверять фейкам

Ряд провокаций были организованы из-за рубежа после трагедии в Кемерово , в частности с территории Украины , заявил журналистам в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин и добавил, что необходимо обеспечить защиту от навязывания ложной повестки.

"Понятно, что были провокации в этой истории. Мы с вами знаем, что они, в том числе, вбрасывались из-за рубежа, и с территории Украины… Были фейки, пранкеры, и были душещипательные заявления в социальных сетях", — сказал он.

"В результате сейчас все больше и больше приходит понимание того, что никого не обманывали, но при этом людьми манипулировали. И делали это искусно из-за рубежа", — добавил Володин.

Спикер Госдумы убежден, что через единение, сострадание и оказание помощи друг другу россияне станут недосягаемы для таких провокаций, "потому что в этом случае никто не даст повода даже для малейшего разговора об этих провокациях".

Володин также сообщил, что на днях в информационное пространство было запущено якобы его фейковое заявление со ссылкой на одно из государственных информационных агентств.

"Как только здесь открылась его недостоверность, это сообщение моментально взяли и перебросили на территорию Украины, а украинские СМИ стали делать свои комментарии и давать оценки. Конечно, наши граждане должны быть защищены от подобного. С одной стороны, надо быть более открытыми, а с другой стороны — быть защищёнными от лжи, от провокации, от навязывания ложной повестки", — заключил он.