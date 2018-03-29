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Захарова пошутила насчет контактов с посольством США
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Захарова пошутила насчет регулярных контактов с американским посольством 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Список дипломатов, которые будут высланы из России в ответ на шаги США по высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, будет передан американскому посольству в Москве, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас поддерживается контакт с американским посольством. Регулярно обмениваемся, ну, вот, в данном случае, списками. Они нам, сейчас — мы им. Тоже же контакты", — сказала Захарова на брифинге.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. МИД РФ сообщил, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.
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