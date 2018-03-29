Джонсону посоветовали внимательнее читать Достоевского

Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского

Джонсон 28 марта, выступая на банкете для иностранных дипломатов, сравнил действия России в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с поведением героя романа "Преступление и наказание": "Это, скорее, похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного и вопрос только в том, признается он или его поймают…"

"Борис, скажите, а вы роман до конца прочитали или так на начале и остановились? — задала вопрос Захарова. — Раз уж вы решили вспомнить творчество Федора Достоевского, то обратимся к образу и мыслям следователя из романа Порфирия Петровича, который весьма придирчиво вел расследование об убийстве процентщицы и ее сестры".

"Из ста кроликов никогда не составится лошадь, из ста подозрений никогда не составится доказательства… Ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с", — процитировал она отрывок из романа для британского министра.

"Борис, читайте Достоевского", — посоветовала дипломат.

По ее словам, британская сторона, пренебрегая всеми нормами международного права, весьма поспешно заявила о причастности России к отравлению Скрипалей "вообще без какого-либо следствия и улик".