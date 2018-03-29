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Захарова назвала действия Британии провокацией
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Захарова назвала действия Британии по «делу Скрипаля» провокацией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действия Лондона в отношении Москвы по "делу Скрипаля" являются глобальной международной провокацией, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.
"Еще раз хотела бы сказать, что иначе, как провокацию, мы то, что делает Лондон, квалифицировать не можем. Это глобальная международная провокация", — сказала Захарова.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков ранее заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
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