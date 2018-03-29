В Кемеровской области назначили нового замгубернатора 

Новые заместитель губернатора и начальник департамента внутренней политики назначены в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
«На должность замгубернатора — руководителя аппарата администрации Кемеровской области назначена Ольга Турбаба», — приводит ТАСС сообщении пресс-службы.
Кроме того, начальником департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области стала Валентина Назимок.
Причина прошедших увольнений и новых назначений не сообщается.
Ранее источник сообщил, что вице-губернатор Кемеровской области Алексей Зеленин и глава департамента внутренней политики Нина Лопатина сняты с должностей.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. По последним данным, погибли 64 человека.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.