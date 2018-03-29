Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на высылку российских дипломатов из ряда стран будут объявлены в ближайшее время.
«Они (ответные меры. — RT) будут адекватные. Они сейчас прорабатываются и в ближайшее время о них будет объявлено. Форма, содержание, обо всём вы узнаете, когда это будет до конца всё проработано. Не все сюрпризы сразу», — сказала Захарова.
26 марта несколько западных стран, в том числе США, объявили, что высылают российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери.