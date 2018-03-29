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Захарова рассказала об ответных мерах на высылку дипломатов
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Захарова рассказала об ответных мерах на высылку дипломатов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Москва прорабатывает ответные меры на действия западных стран по делу британского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом завила журналистам на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Она уточнила, что ответные меры на высылку российских дипломатов из ряда стран Запада будут адекватными. «О них будет объявлено в ближайшее время», — отметила Мария Захарова.
Напомним, Сергей Скрипаль был отравлен 4 марта в Солсбери. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию без проведения детального расследования. РФ все обвинения категорически отрицает. При этом ряд стран Европы в знак солидарности с Великобританией приняли решение о высылке российских дипломатов.
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