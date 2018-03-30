Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ

МИД РФ сообщили о «резкой активации провокационных действий» против российских дипломатов в США после объявления об их высылке.

Как заявили в пресс-службе ведомства, «американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт».

В МИД РФ отметили целую серию «возмутительных эпизодов», когда высылаемым дипломатам пытались предложить «помощь» за негласные отношения «на взаимовыгодной основе».

«В США явно решили разыграть комбинацию: официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом. Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что фиксируют все подобные случаи и делают выводы.