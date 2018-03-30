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Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ
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Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В МИД РФ сообщили о «резкой активации провокационных действий» против российских дипломатов в США после объявления об их высылке.
Как заявили в пресс-службе ведомства, «американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт».
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В МИД РФ отметили целую серию «возмутительных эпизодов», когда высылаемым дипломатам пытались предложить «помощь» за негласные отношения «на взаимовыгодной основе».
«В США явно решили разыграть комбинацию: официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом. Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий», — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве отметили, что фиксируют все подобные случаи и делают выводы.
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