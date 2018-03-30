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РФ увеличила число высылаемых дипломатов
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«Для паритета»: Россия увеличила число высылаемых британских дипломатов 

РИА Новости 30 марта 2018
Фото: © AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Министерство иностранных дел России сочло необходимым отправить 50 британских дипломатов и сотрудников дипведомств на родину. О решении внешнеполитического ведомства сообщила официальный представитель Мария Захарова.
"Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", — заявила она. Ранее Москва выслала 23 британских дипломата в качестве зеркального ответа на действия Лондона.
Отравление Скрипаля
Четвертого марта произошло нападение на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Обоих нашли без сознания в городе Солсбери и госпитализировали. Как позже сообщили британские власти, Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в СССР.
Однако в Советском союзе не существовало проекта с таким названием, вместо этого использовались цифры (А234). Название "Новичок" растиражировали западные СМИ с подачи советского ученого Вила Мирзаянова.
Тем не менее, Британия обвинила Россию в отравлении собственных граждан, а Москва отвергнула заявления Лондона, назвав их бездоказательными и голословными. В частности, Россия указывает на факт полного уничтожения химоружия в стране, который зафиксировали международные наблюдатели в 2017 году.
Великобритания в связи с "делом Скрипаля" объявила 23 российских дипломатов "персонами нон-грата" и заморозила все контакты с Москвой на высшем уровне. За этим последовали зеркальные меры российской стороны, которая помимо высылки 23 британских дипломатов отозвала разрешение на открытие консульства Британии в Санкт-Петербурге и закрыла Британский совет в России.
Ряд стран ЕС, а также Норвегия, США, Канада, Австралия, Молдавия и Украина объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном. При этом доказательства "причастности Москвы к отравлению Скрипалей" так и не предоставлены.
Кроме того, в Евросоюзе звучали и категорические отказы на антироссийские действия. Так, Австрия, Болгария, Греция, Кипр, Люксембург, Мальта, Словакия и Словения не стали высылать российских дипломатов.
Москва требует ответа
Позже МИД России направил через российские посольства в Британии и Франции ноты внешнеполитическим ведомствам соответствующих стран с требованиями ответить на ряд вопросов по "делу Скрипаля".
Так, список для Форин-офиса включает в себя 14 пунктов, а Парижу Москва задала десять вопросов.
В частности Россия недоумевает, почему к расследованию отравления Скрипаля и его дочери привлекли Францию, несмотря на то, что нападение совершено именно на российских граждан. Кроме того, Москву возмутил отказ в праве консульского доступа к пострадавшим.
Помимо этого, МИД поинтересовался, каким образом у врачей на месте происшествия под рукой оказался антидот против А234, если пострадавшим вводили противоядие.
Также Москва потребовала объяснить, "какие маркеры" позволили Лондону заявлять о "российском происхождении" отравляющего вещества, и располагает ли британская сторона контрольными образцами вещества, примененного при отравлении Скрипалей. В МИД задумались о возможных разработках Британии аналога А234.
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