МИД считает, что число арестов российских граждан за рубежом может возрасти 

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Москва считает, что число арестов российских граждан за рубежом может возрасти в связи с общей ситуаций в западных странах вокруг «дела Скрипаля», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Могут и возрасти", — сказала Захарова, отвечая на вопрос, есть ли у МИДа опасения, что количество арестов российских граждан за рубежом по запросу третьих стран возрастет. Она добавила, что соответствующее предупреждение МИДа в связи с наличием подобной опасности остается в силе.
"Это предупреждение остается актуальным", — отметила Захарова.