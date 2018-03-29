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МИД считает, что число арестов российских граждан за рубежом может возрасти
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МИД считает, что число арестов российских граждан за рубежом может возрасти 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Москва считает, что число арестов российских граждан за рубежом может возрасти в связи с общей ситуаций в западных странах вокруг «дела Скрипаля», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Могут и возрасти", — сказала Захарова, отвечая на вопрос, есть ли у МИДа опасения, что количество арестов российских граждан за рубежом по запросу третьих стран возрастет. Она добавила, что соответствующее предупреждение МИДа в связи с наличием подобной опасности остается в силе.
"Это предупреждение остается актуальным", — отметила Захарова.
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