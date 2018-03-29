МИД считает, что число арестов российских граждан за рубежом может возрасти

"Могут и возрасти", — сказала Захарова, отвечая на вопрос, есть ли у МИДа опасения, что количество арестов российских граждан за рубежом по запросу третьих стран возрастет. Она добавила, что соответствующее предупреждение МИДа в связи с наличием подобной опасности остается в силе.

"Это предупреждение остается актуальным", — отметила Захарова.