Госдеп считает Россию и Иран частью «большой проблемы» в Сирии

"Они (Россия — ред.) ничего не делают для того, чтобы помочь в Сирии. Россия — это огромная часть проблемы для десятка тысяч мирных жителей, которые были убиты, и их продолжают убивать, каждый день, как мы видим это по видео, исходящих из Восточной Гуты. Россия ответственна за это. Иран также несет ответственность", — сказала Науэрт.

При этом представитель госдепа США не представила доказательств в подтверждение своих слов.

Она также отметила, что США не считают, что «Россия будет помогать сейчас» по Сирии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Восточная Гута практически полностью освобожден от боевиков в результате успешной контртеррористической операции вооруженных сил Сирии при поддержке ВКС РФ.

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