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Алексей Пушков назвал посла США Джона Хантсмана «плохим вестником»
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Алексей Пушков назвал посла США Джона Хантсмана «плохим вестником» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее американский посол Джон Хантсман заявил, что надеется на то, что отношения между США и Россией стабилизируются, а после этого Вашингтон распорядился о расширении пакета антироссийских санкций.
По словам российского сенатора Алексея Пушкова, посол США Джон Хантсман является плохим вестником, потому что все его сообщения после опровергаются Вашингтоном.
— Посол США в Москве Джон Хантсман не исключил ареста российских активов в США. Такая угроза существовала давно. Сам же Хантсман, вероятно, против своей воли превратился в «посла плохих новостей». Все его слова о готовности к сотрудничеству опровергаются действиями Вашингтона, — пояснил Алексей Пушков.
Ранее американский посол Джон Хантсман заявил, что надеется на то, что отношения между США и Россией стабилизируются, а после этого Вашингтон распорядился о расширении пакета антироссийских санкций из-за якобы вмешательства российских властей в президентские выборы 2016 года, сообщает Nation-News.
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