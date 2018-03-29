Алексей Пушков назвал посла США Джона Хантсмана «плохим вестником»

Ранее американский посол Джон Хантсман заявил, что надеется на то, что отношения между США Россией стабилизируются, а после этого Вашингтон распорядился о расширении пакета антироссийских санкций.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, посол США Джон Хантсман является плохим вестником, потому что все его сообщения после опровергаются Вашингтоном.

— Посол США в Москве Джон Хантсман не исключил ареста российских активов в США. Такая угроза существовала давно. Сам же Хантсман, вероятно, против своей воли превратился в «посла плохих новостей». Все его слова о готовности к сотрудничеству опровергаются действиями Вашингтона, — пояснил Алексей Пушков

Ранее американский посол Джон Хантсман заявил, что надеется на то, что отношения между США и Россией стабилизируются, а после этого Вашингтон распорядился о расширении пакета антироссийских санкций из-за якобы вмешательства российских властей в президентские выборы 2016 года, сообщает Nation-News.