Ещё
Захарова ответила на заявления об «убийстве» Лесина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова ответила на заявления об «убийстве» Лесина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спекуляции вокруг смерти экс-главы «Газпром-Медиа» и бывшего министра печати России Михаила Лесина в Вашингтоне вызывают недоумение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вызывают недоумение новые спекуляции американских СМИ относительно обстоятельств смерти в Вашингтоне 5 ноября 2015 года бывшего российского министра Михаила Юрьевича Лесина. Такие рассуждения основываются на заявлениях известного британского «правдоруба» Кристофера Стила», — приводятся слова Захаровой в Twitter МИД России.
Напомним, во вторник, 27 марта, сообщалось, что экс-сотрудник МИ-6 Британии Кристофер Стил заявил, что Михаил Лесин был якобы убит в Вашингтоне по заказу некоего российского олигарха.
Отметим, в январе ФБР США обнародовало материалы расследования смерти Лесина, которые подтверждают его смерть от несчастного случая в ноябре 2015 года. Тело Лесина обнаружили в гостинице в центре Вашингтона.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Насколько чувствительным для Запада окажется ответ России Песков ушел от вопроса об отставке Тулеева Три возможных объяснения внезапного слабоумия наших западных партнеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну290
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово112
Украина дала ответ по выдаче пранкера150
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми84
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов28
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение