Захарова ответила на заявления об «убийстве» Лесина 

Спекуляции вокруг смерти экс-главы «Газпром-Медиа» и бывшего министра печати России Михаила Лесина в Вашингтоне вызывают недоумение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вызывают недоумение новые спекуляции американских СМИ относительно обстоятельств смерти в Вашингтоне 5 ноября 2015 года бывшего российского министра Михаила Юрьевича Лесина. Такие рассуждения основываются на заявлениях известного британского «правдоруба» Кристофера Стила», — приводятся слова Захаровой в Twitter МИД России.
Напомним, во вторник, 27 марта, сообщалось, что экс-сотрудник МИ-6 Британии Кристофер Стил заявил, что Михаил Лесин был якобы убит в Вашингтоне по заказу некоего российского олигарха.