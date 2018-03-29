Захарова ответила на заявления об «убийстве» Лесина

«Вызывают недоумение новые спекуляции американских СМИ относительно обстоятельств смерти в Вашингтоне 5 ноября 2015 года бывшего российского министра Михаила Юрьевича Лесина. Такие рассуждения основываются на заявлениях известного британского «правдоруба» Кристофера Стила», — приводятся слова Захаровой в Twitter МИД России.

Напомним, во вторник, 27 марта, сообщалось, что экс-сотрудник МИ-6 Британии Кристофер Стил заявил, что Михаил Лесин был якобы убит в Вашингтоне по заказу некоего российского олигарха.