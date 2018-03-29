В Киеве улицу Маршала Жукова хотят переименовать в улицу Кубанской Украины

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Улицу Маршала Жукова в Деснянском районе Киева намерены переименовать в улицу Кубанской Украины . Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Киевского горсовета.

В тексте сообщения указывается, что подобное решение поможет восстановлению исторической памяти о государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине.

Решение об изменении названия утвердила комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Для переименования улицы необходимо рассмотреть это решение на пленарном заседании Киевского горсовета.

В феврале министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян , комментируя строительство моста через Керченский пролив, заявил, что «этот мост будет удобным соединением украинского Крыма и украинской Кубани».

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.