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В Киеве улицу Маршала Жукова хотят переименовать в улицу Кубанской Украины
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В Киеве улицу Маршала Жукова хотят переименовать в улицу Кубанской Украины 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Украина.ру
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Улицу Маршала Жукова в Деснянском районе Киева намерены переименовать в улицу Кубанской Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Киевского горсовета.
В тексте сообщения указывается, что подобное решение поможет восстановлению исторической памяти о государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине.
Решение об изменении названия утвердила комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.
Для переименования улицы необходимо рассмотреть это решение на пленарном заседании Киевского горсовета.
В феврале министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя строительство моста через Керченский пролив, заявил, что «этот мост будет удобным соединением украинского Крыма и украинской Кубани».
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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